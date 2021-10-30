Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen
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FATİH, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklamaları
Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen
KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu