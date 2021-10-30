Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen - Haberler
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Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklamaları Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'in 11.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklamaları

Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen

Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen

Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Fatih Özgökçen

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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