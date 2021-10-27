KONYA (İHA) - Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı

KONYA - Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın seçimlerde yarıştığı genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterirken, genel kurulda oda başkanları ve STK'lardan da çok sayıda temsilci yer aldı.

Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Konuk ile adayların yan yana salona girerken, adayların yaptığı ortak protokol çerçevesinde uzlaşma ile Divan Kurulu oluşturuldu, yine ortak kararla adaylar salonda konuşma yapmadı. Divan Kurulu'nun oluşturulması ile başlayan Genel Kurul'da Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasından sonra, üreticilere seslenen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, genel kurulun ve nöbet değişiminin kurum ve üreticiler için hayırlara vesile olması diledi. Recep Konuk, 1999 yılında Konya Şeker'in bilançosundaki net rakamın 427 milyon Dolar borç gözüktüğünü ifade ederek, "Borç harç derken doğruyu söyleyeceksiniz, yanlış bilgi vermeyeceksiniz. Bu kadar emeği yok saymayacaksınız. Kim bir şey gizliyorsa edepsizlik yapıyordur bu millete ihanet ediyordur. Bu milletin yanında olmak, sağlam durmak, önce doğruyu söylemekle başlar. Yanlış bilgiler, yarın bu kurumun marka değerini aşağıya çeker. Yöneteceğiniz yerde sıkıntı yaşarsınız. Bu kurumun marka değerini kimse al aşağı etmemeli. Aklından bile geçirmemeli, eğer geçirirse, eğer buraya yanlış yaparsa, ben evet direksiyonu size devredeceğim. Bunda bir sorun yok ama bende o arabada olacağım, o arabanın bir koltuğunda oturuyor olacağım. Eğer yanlış yapılırsa bu milleti tekrar davet eder, bu yanlışın önüne geçeriz" dedi.

Konya Şeker'in bugün bir tek kuruş vergi borcu sigorta borcu olmadığını ifade eden Konuk, "Torku markasının 2 yıl önceki değeri 722 milyon dolar olmuş. Dün sadece bizim çuvallı şekerimizden başka raflarda ürünümüz yoktu, bugün bini geçmiş ürün raflarda. Hiç ihracatımız yoktu, kör kuruş ihracatımız yoktu. Geçmiş rakamlarla söylüyorum ihracatımız 105 milyon dolar olmuş. İnşallah o zirveye de çıkacağız, burayı da dünyanın 5 büyük gıda firmasından birisi yapacağız, çiftçiler olarak biz yapacağız, yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Recep Konuk şunları kaydetti: "Fitne ve fesadı aranıza sokmayın, sokarsanız, bu kurumlara yazık olur. İlmek ilmek dokuduk biz bu kurumları. Gecemizi gündüzümüze kattık, günlerce uğraştık. O kadar çok cephede savaştık ki. Sadece buradaki fitneyle mi uğraştık? Bu kurumun rakipleri var. O raflara girmek, oralarda yer almak kolay değildir. Orada rakipleriniz var. Onların türlü türlü oyunları, farklı farklı hesapları var. Onları aşmazsanız, onlarla mücadele edip onları yenmezseniz siz o malı rafa çıkaramazsınız, o malı oraya koyamazsınız. Koyacaksanız, tutacaksınız daha da çok çoğaltacaksınız. Bu gururu hep birlikte yaşatacağız arkadaşlar."

Başkan Konuk'un konuşmasını tamamlamasının ardından Özkan Taşpınar, Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar ve Mehmet Öğdüm'ün Başkan adayı olarak yarıştığı genel kurulda seçimlere geçildi.