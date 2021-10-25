Taksinin çarptığı yabancı uyruklu hurda toplayıcısı yaşamını yitirdi

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, benzin istasyonunda meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu hurda toplayıcısı hayatını kaybetti.

D-130 kara yolu Yazlık Yeni Mahalle mevkisinde, N.U. idaresindeki 41 T 5014 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir akaryakıt istasyonu girişinde park halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü triportöre, ardından da akaryakıt pompalarının arasından geçerek yakıt katkı ürünleriyle yıkama sırası bekleyen bir otomobile çarptı.

Kazada, triportörde bulunan, kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişi yaşamını yitirdi.

Kaza anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.