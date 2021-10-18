KELES, BURSA (Habermetre) - 18 EKİM 2021

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Keles'e içme suyu arıtma tesisi

BURSA -Dağ yöresinin önemli merkezlerinden Keles'te vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Keles Paket İçme suyu Arıtma Tesisinde çalışmalar hızlandı.

Bursa'nın 17 ilçesinde de özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan katı atık aktarma istasyonu çalışmalarının devam ettiği Keles'e, bir de paket içme suyu arıtma tesisi kazandırıyor. Keles merkezi ve çevre mahallerinde insani tüketim değerlerine uygun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla projelendirilen ve 5, 5 milyon liraya mal olması beklenen tesis, saniyede 45 litre kapasiteyle çalışacak.

Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan tesiste çalışmalara hız verilirken, yatırım Multimedya Paket İçme Suyu Tesisi ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşuyor. Tesis, İller Bankası'nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı, Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yüzde 50'si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa ediliyor.

Altyapı güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, içme suyu arıtma tesisinin yanında SUKAP kapsamında Keles'te 36 kilometre şebeke ve isale hattı, 6 adet içme suyu deposu, 14 kilometre kanalizasyon ve 7, 5 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini söyledi. Birkaç yıl içerisinde Keles'teki değişim ve dönüşümün herkes tarafından hissedileceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yaklaşık 22 milyona mal olacak Atık Su Arıtma Tesisleri'nin temelini de yakında atacağız. Bu yatırımlarla Keles'in altyapısı iyice güçleniyor. Yatırımlarımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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