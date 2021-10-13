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Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı

Bayburt'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

Bayburt'ta dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Demirözü Toplum Sağlığı Merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Hasan Ekrem Ergül (22) hayatını kaybetti.

Bayburt- Erzincan yolu Danişment köyü yol ayrımında N.K. (61) yönetimindeki 69 AP 320 otomobil ile Hasan Ekrem Ergül'ün (22) kullandığı 69 AAG 815 plakalı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ergül, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı için bugün Bayburt Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törene; Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin yanısıra sağlık çalışanları katıldı.

Ergül'ün cenazesi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı. - BAYBURT

Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı

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Haber: Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı törenle memleketine uğurlandı - Haberler
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