KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UD 007 plakalı Volkswagen otomobil ile 01 AGA 971 plakalı Seat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller seyir halinde olan 38 AK 130 plakalı Range Rover marka cip ile 06 CFY 20 plakalı FİAT marka otomobile çarparken, 38 UD 007 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada 01 AGA 971 plakalı otomobilde bulunan Fatih Küllü (30) ve 1 kişi ağır yaralanırken, 38 UD 007 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillerdeki toplam 4 kişi de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eczacı Teknisyeni Fatih Küllü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ