Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UD 007 plakalı Volkswagen otomobil ile 01 AGA 971 plakalı Seat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller seyir halinde olan 38 AK 130 plakalı Range Rover marka cip ile 06 CFY 20 plakalı FİAT marka otomobile çarparken, 38 UD 007 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada 01 AGA 971 plakalı otomobilde bulunan Fatih Küllü (30) ve 1 kişi ağır yaralanırken, 38 UD 007 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillerdeki toplam 4 kişi de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eczacı Teknisyeni Fatih Küllü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

 Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

 Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı araçla korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı

Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı araçla korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Deniz Akkaya Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:29:52. #1.11#