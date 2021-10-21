Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde bilim fuarı

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.

Okul Müdürü Ömer Faruk Çiçek, açılışta öğrenmeye istekli, merak eden, araştıran bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan metotlardan birinin de bu tür fuarlar olduğunu söyledi. Çiçek, 58 öğrencinin 12 danışman öğretmen desteğinde çeşitli konularda 25 proje hazırladığını ifade etti.

Salgın sonrası çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Çiçek, "Mümkün olduğunca çok bilimsel, sosyal, sportif faaliyetlerle olabildiğince fazla öğrencimizi geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. " dedi.

Fuarı açılışına Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.