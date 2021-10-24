Kanseri yendi, depremden kurtulup hayata tutundu

İzmir'de geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne günler kala, Rıza Bey Apartmanı'ndan kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulan Olcay Maşa, o anları DHA'ya anlattı. Seferihisar'da oturan kız kardeşi Seda Maşa Özüdoğru (35) ile görüntülü konuştuğu sırada depremi yaşayan kimya öğretmeni Olcay Maşa, 37 kişinin yaşamını yitirdiği binadan yara almadan kurtuldu. 1995 yılında, 2 yıl tedavi görüp lenf kanserini yenen Olcay Maşa, böylece ikinci kez ölümden kurtulduğunu söyledi. Depremin ardından uzun süre psikolojik destek aldığını ve bu travmayı zor atlattığını belirten Olcay Maşa, "Depremin birkaç saniye öncesinden Seferihisar'daki kız kardeşimi görüntülü aramıştım. Görüntüdeki kardeşim 'abla, deprem oluyor' dedi. Onun nasıl sallandığını telefonda gördük. O an bizde bir şey yoktu. Saniyeler içinde altımızdan bir dalga hareketi oldu. Odadaki 5 kişi, koşmaya başladık. Binadaki diğer insanlar, depremi anlayamamıştı. Bizim en büyük şansımız; görüntülü konuşmada depremi önceden görmemiz oldu" dedi.