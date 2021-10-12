İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 12 Ekim Salı İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
12 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 12 Ekim Salı 2021 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 12 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 12 Ekim Salı İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.