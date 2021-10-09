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İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen 248 kilo 920 gram metamfetamin ile 533 kilo 140 gram kimyasal madde, basın mensuplarına gösterildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen 248 kilo 920 gram metamfetamin ile 533 kilo 140 gram kimyasal madde, basın mensuplarına gösterildi.

Alınan bilgiye göre, Büyüçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonda 20 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Bursa'daki operasyonun ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda 5 Ekim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece'de bir villaya baskın düzenledi. Burada yapılan aramada 248 kilo 920 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 533 kilo 140 kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasında basına gösterildi.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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