İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı

KASTAMONU (Habermetre) - Polis Akademisi Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu 19. Dönem Mezuniyet Töreni dün Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

578 öğrenci, 20 ay süreyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında çarşı iznine dahi çıkmadan sabırlı bir eğitimin sonunda mezun olarak, polis teşkilatındaki yerlerini aldılar ve teşkilatın yeni neferleri oldular. Mezuniyet törenine katılan içişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Soylu, "Çok değil, 15 gün öncesine kadar Kastamonu'da bir sel afetini konuşuyorduk. Çok şükür, üzerinden bir ay geçmeden hayatın hemen hemen normale döndüğünü, vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılandığını, yeniden imar çalışmalarının da devam ettiğine hep beraber şahit olduk" dedi.

"Bu törenleri bu milletin, bu devletin gücünü, milletin devletine olan inancını, anne-babaların evlatlarını bu vatan ve bu bayrak için nasıl devletine teslim ettiğini, milletin kendi geleceğine nasıl sahip çıktığını görmeleri için düzenliyoruz" diyen Bakan Soylu, "Bize 15 Temmuz'da diz çöktüremeyenler, en azından tökezlettiklerini zannettiler. Buradan söylüyorum, ne 15 Temmuz, ne PKK, ne de başka bir bela bu devlete de, bu millete de kıl kadar zarar verebilmiş değildir. Doğrudur, şehitlerimizin acısı içimizi yakmıştır, her bir şehidimizin bedelini misliyle ödüyorlar ve ödeyecekler. Bundan taviz vermemiz mümkün değildir" dedi.

FETÖ'nün bir zerresini dahi bu ülkede bırakmayacaklarını da söyleyen Soylu, "Bugün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bahanesiyle FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışanlara buradan, Kastamonu'dan şu tertemiz memleketten, şu tertemiz insanların arasından bir kez daha söylüyoruz. Ne kadar ABD ve Avrupa Birliği ile iş tutsanız da, nasıl PKK'nızı diz çöktürdüysek, FETÖ'nün bir zerresini de bu ülkede bırakmayacağız, bıraktırmayacağız, geleceğimize bir tek zarar getirtmeyeceğiz. Siyaseti kirletmesinler, siyaseti Batı'nın emellerine alet etmesinler. Bugün, Emniyet teşkilatımızın yüzde 42'si, tam 133 bin 727 personelimiz, mesai arkadaşımız 15 Temmuz'dan sonra dahil olan arkadaşlarımızdır. Dünya'da bu kadar büyük bir teşkilatta, bu kadar kısa bir zamanda böyle bir yenilenmeyi ortaya koyabilecek ikinci bir devlet de millet de var mıdır bilmiyorum" diye konuştu.

içişleri Bakanı Süleyman Soylu törendeki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir. Kandil'den Batı'ya yaptıkları imdat çağrılarını görmüyor değiliz. 6-7-8 Ekim'de yine bu ülkenin huzurunu kaçıran, bu ülkenin geleceğine ambargo koymaya çalışanlar, bir siyasi parti üzerinden, terör örgütüyle aynı zamanda hareket edenler, talimat verenler ve birtakım olaylarla bu ülkeyi teslim alacağını zannedenler her daim yanılmışlardır. Bu milletin büyüklüğünü, bu milletin asaletini, devletine, tarihine, medeniyetine sadakatini hep atlamışlardır. Birileriyle iş birliği yapmışlardır. Onlar tarihimizi bilmeyenler, birbirimize sadakatimizi ve bağlılığımızı bilmeyenlerdir. Hep birlikte bu ülke için, özgürlüğü için, bağımsızlığı için, ezanın semalarda ebedi olması için, ay-yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanabilmesi için şehit olabileceğimizi, şehitlik için can attığımızı hiçbir zaman hesap edememişlerdir. Bu memleket, bu millet bu oyunları her zaman yenmeyi bilmiştir. Allah'a hamdolsun. Hem oyunları yendik hem oyunları kuranları mağlup ettik. Hem televizyonlardan, 'Yakın, yıkın' diye talimat verenleri bu millet kodese tıkmayı bilmiştir. Allah'a binlerce defa şükürler olsun. Sınır güvenliğimiz, 'Bir kilo toz bir otobüs' diye deyimler üretecek kadardı. Karabağ'daki zulme sadece üzülürdük. Denizlerimizde sadece Yunanistan'a karşı haklarımızı koruyabilecek kadar açılabilirdik. Eskiden bu ülkeyi ya IMF'nin memurlarıyla ya da Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki meşhur silah ambargosuyla korkuturlardı. Eskiden bu ülkeyi 3-5 rütbe sarhoşunun gazete manşetlerinden savurduğu tehditlerle, gece yarısı çalakalem yazdıkları bildirilerle korkuturlardı. Oysa bugün bu ülkenin güvenlik gündemi, Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta istikrarı sağlanmasıdır, Libya'da demokrasinin yerleşmesi, Doğu Akdeniz'de haklarımızın savunulmasıdır. Bugün bu ülkenin güvenlik gündemi, Avrupa'dan Afganistan'a kadar uyuşturucu hattında neler yaşandığı, küresel terör örgütlerine nasıl finansman sağlandığı, kaçak göçle kendi bulunduğu ülkede nasıl mücadele edileceği, bunlarla başa çıkılabilmesidir. Bugün bu ülkenin sınır güvenliği evlatlarımızın fedakarlığına, modern entegre sınır duvarlarına, termal kameralara, elektro optik kulelere, sınır aydınlatmalarına, güvenlik yolları- na emanettir. Bugün bu ülkenin leventleri Akdeniz'de 1500 kilometre açıkta uyuşturucu operasyonları yapmakta, Karadeniz'de, Akdeniz'de kendi yaptığı gemilerle petrol ve doğal gaz aramaktadır, mazlum bedenler kıyıya vurmasın diye Ege ve Akdeniz'in her noktasında bir insanlık nöbeti tutmaktadır. Bugün Türkiye'de havada uçan insansız hava araçları için, helikopterleri için kimseden izin almasına gerek yoktur. Teröriste mermi attığı için kimseden izin almasına gerek yoktur. Bizi darbelerin tehdidinden korkutacak anlayıştan kendi vicdanımızla sıyrılmasaydık, eğer biz milletin gücüne inanmasaydık, eğer köklü tarih birikimimize, geçmişimize inanmasaydık, eğer 21. yüzyılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliğe inanmasıydık, eğer bizi biz yapan değerlerin, geleneklerimizin, inancımızın gücüne inanmasıydık, insansız hava aracımızın olmadığı gün İsrail'e, Amerika'ya el açıp iki elimizi dizimizin arasına koyup, 'Ne yapacağız? ' diye çaresiz kalsaydık, inanınız ki bugün bu noktada olmazdık. Hala IMF'nin boyunduruğunda, hala küresel silah tüccarlarının ve faiz lobilerinin boyunduruğunda, hala terör örgütlerinin parmak salladığı, canımızı yaktığı, Amerika'dan, Avrupa'dan, 'Yerinize oturun, haddinizi bilin' diye bizi tehdit ettikleri, ayağımıza pranga taktığı bir halde olurduk. Çok şükür, bu millet sayesinde bu günler geride kalmıştır.

"FETÖ'nün zerresini bu ülkede bırakmayacağız"

"Buradan söylüyorum, ne 15 Temmuz ne PKK ne başka bir bela bu devlete de millete de kıl kadar zarar verebilmiş değildir. Doğrudur, şehitlerimizin acısı içimizi yakmıştır. Her bir şehidimizin bedelini ödüyorlar ve ödeyecekler. Bundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün KHK bahanesiyle FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışanlara Kastamonu'dan bir kez daha söylüyoruz. Ne kadar Amerika ve Avrupa ile iş tutsanız da ne kadar Batı'yı tapınak haline getirseniz de nasıl PKK'nızı diz çöktürdüysek, FETÖ'nün bir zerresini de bu ülkede bırakmayacağız, bıraktırmayacağız, geleceğimize bir tek izini getirmeyeceğiz. "etrafımızdaki coğrafyaya da barışı getireceğiz"

"FETÖ ve yatırımcıları, PKK ve yatırımcıları 15 Temmuz'dan sonra el ele verdiler, her türlü fitneyi doğal afetlerde bile ortaya koydular. Yurt dışındaki vakıflarının fonladığı satılık kalemlerle onlar ne talimat vermişse onları yazdılar. Utanmıyorlar da... Yalan üstüne yalan yazıyorlar. Ne idüğü belirsiz adamlarla sabah akşam videolar çekip milletimizin moralini bozmaya çalışıyorlar, ülkemize, milletimize, devletimize iftira ortaya koymaya çalışıyorlar ama yine de bu milleti yolundan kıl kadar saptıramadılar. ister patlasınlar ister çatlasınlar, bu evlatlarımızla ülkemize nasıl huzuru getirmişsek Allah şahittir, milletimize sözümüzdür, tarihimize sözümüzdür, sadece Türkiye'ye huzur ve barışı getirmeyeceğiz, etrafımızdaki coğrafyayı kana bulayanlardan, o kana bulayanlardan kurtaracağız. Etrafımızdaki coğrafyamızda kardeşlerimize de huzuru, kardeşliği, barışı getireceğiz. "

"Mezun polislere seslendi"

Polislik mesleğine adım atacak mezunlara da seslenen Bakan Soylu, "Bugün bir yola çıkıyorsunuz. Meşakkat dolu, fedakarlık dolu, uykusuz geceler dolu ama şeref ve gurur dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Vicdanınızı, hukuku, burada öğrendiklerinizi, anne babalarınızdan öğrendiklerinizi, inancımızın bize öğrettiklerini rehber edinirseniz, Allah'ın izniyle yolunuzu kaybetmezsiniz. Bu saydıklarımın içerisinde olmayan hiçbir işe dahil olmayın. içinde hak hukuk olmayan, içinde haram olan, içinde suç olan, yanlış olan hiçbir işin içinde olmayın. Birazdan doğru yolda yürüyeceğinize, sırat-ı müstakimde olacağınıza dair bir yemin edeceksiniz. Bu yemininizi hiç unutmayın. Bizim mesleğimiz disiplin mesleğidir, bizim mesleğimiz milletimize kendini emin hissettirme mesleğidir. Bizim mesleğimiz 2 şeyi kendisine düşman ve rakip olarak görür. Biri rutin, biri de rehavet. Bu ikisine sakın düşmeyin. Rehavet içerisinde olmayın. Kendinizi sürekli yenileyin. Rutin içinde olmayın, kendinizi sürekli geliştirin ve kendinizi geliştirecek büyüklerinizin, sizden tecrübeli olanların sözlerine itimat edin. Ben her şeyi iyi biliyorum, bir anlayış içerisinde sakın olmayın. Sürekli tetikte olun. Çünkü milletinin emini sizsiniz. Birbirinize iyi davranın, birbirinizin mesai arkadaşı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Birbirinize sırtınızı verin. Birbirinizin yoldaşı olun. Evinizden çıkarken, Ayet-el Kürsi'siz çıkmayın. O sizlerin Allah'ın zırhıdır. Büyüklerinize saygıyla, sevgiyle davranın" dedi.

Mezuniyet törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Vali Avni Çakır, Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti il Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar, polis aileleri ile diğer davetliler katıldı.

Törende Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Avni Çakır da birer konuşma yaptı. Haber Servisi

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