Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Haberler
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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında, Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında, Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Fransız ekibinin 13-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı altıncı maçta da mağlup oldu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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