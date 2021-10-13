Hatay'da otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta gümrük kaçağı ve cinsel içerikli 6 bin 482 jel, 273 çikolata, 214 içecek, 94 hap, 60 mendil, 16 sprey, 13 medikal krem ve 8 şişe damla ele geçirdi.

Sürücü C.H. gözaltına alındı.