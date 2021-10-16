Gastro Afyon 2021'de yemek yarışmaları beğeni topladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gastro Afyon 2021'de yemek yarışmaları beğeni topladı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Gastro Afyon 2021'de yemek yarışmaları beğeni topladı

Afyonkarahisar'da 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021), çeşitli kategorilerdeki yarışmalar sürüyor.

AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021), çeşitli kategorilerdeki yarışmalar sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) iş birliğiyle düzenlenen festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Katılımcılara ve davetlilere, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.

TAFED Başkanı Zeki Açıköz, AA muhabirine, festivalin gastronomi şehri Afyonkarahisar'a çok yakıştığını söyledi.

Festivalde farklı kategorilerde yemek yarışmalarının düzenlendiğini dile getiren Açıköz, "Festivaldeki amaç ve gaye bu şekilde. Miniklerimiz, engelli kardeşlerimiz, ev hanımlarımız ile profesyonel aşçılarımızın yarışmaları da ilgi çekiyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılım sağladığı bu güzel festivalin inşallah önümüzdeki yıllarda da ses getirerek devam edecektir." dedi.

Milli takım şefi Kudret Dubalı da iki gün boyunca festival alanında sebzelerden yaptıkları görsel sanatsal çalışmaların katılımcılardan ilgi gördüğünü ve etkinliğe renk kattığını anlattı.

Milli takım şefi Tülay Önbul ise festivalin mükemmel geçtiğini belirterek, ekip arkadaşlarıyla şeker hamuruyla kentin simgesi Karahisar Kalesi'ni yaptı.

Şef Ümit Zorluer de festival boyunca katılımcılara ve davetlilere 15 binin üzerinde sucuk ekmek dağıttıklarını ve etkinliğe ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan Koray Aydın Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Derya Tuna Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gastro Afyon 2021'de yemek yarışmaları beğeni topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 16:46:51. #1.11#