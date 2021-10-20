Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grupta üçüncü maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda, ne zaman? GS maçı şifresiz mi? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak. Avusturyalı hakem Herald Lechner'in düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak.

GS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Avusturyalı hakem Herald Lechner'in düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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