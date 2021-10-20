Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda, ne zaman? GS maçı şifresiz mi?
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam etmekte. UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grupta üçüncü maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda, ne zaman? GS maçı şifresiz mi? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grupta üçüncü maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda, ne zaman? GS maçı şifresiz mi? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak. Avusturyalı hakem Herald Lechner'in düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak.
Avusturyalı hakem Herald Lechner'in düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.