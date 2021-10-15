Freni boşalan kamyonun altında kalan orman muhafaza memuru öldü

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde tomruk nakliyatı sırasında freni boşalan kamyonun altında kalan orman muhafaza memuru Yusuf Güneş (56), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Emiralem Göleti yakınlarında meydana geldi. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Menemen Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru Yusuf Güneş, dün ormanda tomrukların taşınması sırasında freni boşalan kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Güneş'in cenazesinin bugün toprağa verileceği bildirildi.