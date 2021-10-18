FB-Beko Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Her kulvarda büyük rekabet içerisinde bulunan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Peki, FB-Beko Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak. Son üç maçını kazanan iki takımın mücadelesine ilişkin merak edilenler. Peki, FB-Beko Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.