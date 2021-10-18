Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak. Son üç maçını kazanan iki takımın mücadelesine ilişkin merak edilenler. Peki, FB-Beko Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇISAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.

Haberler.com - Gündem