Esfender Korkmaz kimdir? Esfender Korkmaz kaç yaşında, nereli? Esfender Korkmaz biyografisi!

1959 yılında Kars Lisesi fen bölümünden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Öğrenciliği sırasında İktisat Fakültesi Talebe Derneği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı ve Millî Türk Talebe Birliği İstanbul Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Peki, Türk akademisyen, ekonomist, gazeteci ve siyasetçi olan Esfender Korkmaz kimdir? Esfender Korkmaz kaç yaşında, nereli? Esfender Korkmaz mesleği nedir? Esfender Korkmaz biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESFENDER KORKMAZ KİMDİR?

Esfender Korkmaz (d. 15 Mayıs 1940 Çıldır, Ardahan Türkiye), Türk akademisyen, ekonomist, gazeteci ve siyasetçidir.

1959 yılında Kars Lisesi fen bölümünden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Öğrenciliği sırasında İktisat Fakültesi Talebe Derneği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı ve Millî Türk Talebe Birliği İstanbul Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı.

Askerliğini 1965-1967 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak Ankara, Şereflikoçhisar'da yaptı. 1965-1970 yılları arasında İktisadi Denge dergisini çıkardı.

Doktorasını İktisat Fakültesi'nde verdi. Fransa'da, UNESCO nezdinde eğitim ekonomisi konusunda araştırmalarda bulundu. Maliye Enstitüsü'nde uzmanlık yaptı. Maliye ve Maliye Teorisi Kürsüsünde Dr. Asistanlık yaptı. 1980 yılında "Vergi Yapısı ve Gelişimi" adlı Doçentlik tezini vererek, aynı kürsüde Doçent oldu. 1988 Yılında "Gelişmekte olan ülkelerde dış borç sorunu" isimli profesörlük takdim tezi ile profesör oldu. iktisat Fakültesi'nde Maliye dersleri verdi.

Aynı zamanda 1988 yılına kadar Günaydın Grubunda danışmanlık yaptı. Günaydın, Gölge Adam, Ekonomik Bülten, Bugün, Meydan, Gözcü, Tercüman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazmaktadır.

1991-1997 yılları arasında İktisat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Aynı Fakültede Maliye Bölümü Başkanlığı yaptı.

Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı (KAI Vakfı) Kurucu Başkanlığı, SİSAV ve İstanbul Üniversitesi Mezun ve Mensupları Vakfı Başkanlığı yaptı.

2005-2010 yılları arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

KİTAPLARI

İktisadi gelişme ve Mali Sistem

Ekonomide Riskler … Kur riski

Yükseköğrenim kurumlarının bölgeler arası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri (Araştırma)

Mikro kredi modeli yoluyla yoksulluğun azaltılması

İstanbul Örneği (Proje koordinatörü)

Türkiye'de yolsuzluğun sosyo – ekonomik nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri (Araştırma )

Yolsuzluğa bakış: İstanbul Örneği (Araştırma )

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