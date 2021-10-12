Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Erzincan'da 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

"Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik 06 ocak 2021 tarihinde planlı çalışma başlatılmıştır. Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde 05 ekim 2021 günü planlı çalışma operasyona dönüştürülmüştür.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 18,88 gram metamfetamin maddesi, 795 adet sentetik ecza, 8 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan N.A. (51), F.K. (30), A.K. (22) K.A. (50), G.A. (31), M.K. (40) ve S.K. (33) isimli şahıslar 05 ekim 2021 günü yapılan planlı operasyon kapsamında yakalanmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 08 ekim 2021 günü adli makamlara sevk edilen N.A. (51), F.K. (30) ve A.K. (22) isimli şahıslar tutuklanmış, K.A. (50), G.A. (31) ve M.K. (40) isimli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve S.K. (33) isimli şahıs serbest kalmıştır. Uyuşturucu Suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." - ERZİNCAN

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Haber: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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