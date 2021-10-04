Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu

1 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde duyurulan kadro ile birlikte takım resmi olarak VALORANT mücadelesine katıldı. DESTRUCT1VEE, Darrick, yT, FIVESTAR ve Ruffıan'dan oluşan takımın koçluğunu ise daha önce Space Soldiers ve Türkiye milli takımında gördüğümüz Despe üstlenecek.

Organizasyonun yeni takımını duyurmasının ardından Playerbros olarak takımın koçluğunu üstlenen Çağatay "Despe" Sedef'den Eternal Fire, transfer süreci ve diğer konular hakkındaki düşüncelerini aldık.

TAKIM ARASI UYUM KISA SÜREDE OLUŞTU

Transfer sürecinde iletişime geçen takım yönetiminin pozisyona en uygun kişinin geçmişteki tecrübe, bilgi ve birikimlerine dayanarak kendisinin olduğunu söylediğini belirten Despe, teklifi kabul ederek neler yapabileceğini göstermek istediğini dile getirdi.

Takım ile aralarındaki uyum hakkında da konuşan Çağatay Sedef, 1 haftadır oyuncular ile antrenmanlar yaparak oyun tarzlarını ve oyuna bakış açılarını görerek değerlendirme yaptığını dile getirirken, takımdaki uyumu şu sözlerle aktardı: "Hepsiyle hem oyun içerisinde hem oyun dışında gayet güzel bir uyum oluşturduk. Kısa sürede de olsa bu uyumu hem yönetim hem oyuncular arasında oluşturduğumuz için çok memnunum."

DESPE: "KAZANMANIN ANAHTARINI BİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Eternal Fire VALORANT takımı olarak hedeflerini de bizim paylaşan Despe, başarının anahtarının çok çalışmaktan geçtiğini düşündüğünü söylediği açıklamasını "VALORANT herkesin birbirini yenebildiği bir oyun bildiğiniz üzere. Biz de bunu kullanıp, yeni kurulmuş bir takım olmamıza rağmen çok çalışıp öncelikle Türkiye daha sonrası için tabi ki de Avrupa da basari yakalamak istiyoruz." sözleri ile devam ettirdi.

CS: GO'da imza attığı başarılara VALORANT'ta ulaşıp ulaşamayacağı sorumuzu "Şimdi şöyle ki daha önceden yurtdışında kupa kaldırmış, turnuva kazanmış ve yıllarca Türkiye'yi domine edip yurtdışında en iyi şekilde temsil eden bir takımın parçasıydım. Kazanmanın anahtarını bildiğimi düşünüyorum. Bu bilgi ve birikimimi takımındaki arkadaşlarıma elimden geldiğince aktarmak istiyorum. İnanıyorum ki orda elde ettiğim başarıları buradaki takım arkadaşlarımla da elde edeceğim." şeklinde yanıtladı.

DESTRUCT1VEE: "BÜTÜN İŞLERİMİ BİR KENARA KOYUP SADECE EF'YE ODAKLANDIM"

Playerbros olarak Eternal Fire VALORANT takımından konuştuğumuz bir başka isim Hakan "DESTRUCT1VEE" Lekesizer oldu. Eternal Fire'a transfer sürecinin bir anda gerçekleştiğini dile getiren Lekesizer, teklif gelmeden önce birçok takımla görüştüğünü fakat Eternal Fire'dan teklifin gelmesinin ardından diğer bütün işlerini bir kenara bıraktığını ve tamamen yeni takımına odaklandığını aktarırken, bu süreçte kendini en çok rahatlatan şeyin yT ile başlamış olmak olduğunu söyledi.

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Hedefinin her zaman zirvede oynayan oyunculardan biri olmak olduğunu söyleyen DESTRUCT1VEE, "Bunu şu ana kadar bir takım ile gösterememiş olsamda bireysel olarak kendimi çok güçlü buluyorum ve şu andan itibaren bunu takım olarak yapabileceğimize inanıyorum." dedi

ETERNAL FIRE VALORANT KADROSU

Hakan "DESTRUCT1VEE" Lekesizer

Mehmet "Darrick" Osmancıoğlu

Yiğit "yT" Özden

Yiğit "FIVESTAR" Yılmazeli

Emre "Ruffıan" Tutcalı

Çağatay "Despe" Sedef (Koç)

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