Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu

Turkish Dream Team olarak anılan Counter-Strike: Global Offensive takımını kurması ile dünya çapında ses getiren Eternal Fire, son zamanların en popüler rekabetçi oyunlarından biri olan VALORANT arenasına giriş yapacağını ve kadroda kimlerin yer aldığını duyurdu.

1 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde duyurulan kadro ile birlikte takım resmi olarak VALORANT mücadelesine katıldı. DESTRUCT1VEE, Darrick, yT, FIVESTAR ve Ruffıan'dan oluşan takımın koçluğunu ise daha önce Space Soldiers ve Türkiye milli takımında gördüğümüz Despe üstlenecek.

Organizasyonun yeni takımını duyurmasının ardından Playerbros olarak takımın koçluğunu üstlenen Çağatay "Despe" Sedef'den Eternal Fire, transfer süreci ve diğer konular hakkındaki düşüncelerini aldık.

Transfer sürecinde iletişime geçen takım yönetiminin pozisyona en uygun kişinin geçmişteki tecrübe, bilgi ve birikimlerine dayanarak kendisinin olduğunu söylediğini belirten Despe, teklifi kabul ederek neler yapabileceğini göstermek istediğini dile getirdi.

Takım ile aralarındaki uyum hakkında da konuşan Çağatay Sedef, 1 haftadır oyuncular ile antrenmanlar yaparak oyun tarzlarını ve oyuna bakış açılarını görerek değerlendirme yaptığını dile getirirken, takımdaki uyumu şu sözlerle aktardı: "Hepsiyle hem oyun içerisinde hem oyun dışında gayet güzel bir uyum oluşturduk. Kısa sürede de olsa bu uyumu hem yönetim hem oyuncular arasında oluşturduğumuz için çok memnunum."

Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu

Eternal Fire VALORANT takımı olarak hedeflerini de bizim paylaşan Despe, başarının anahtarının çok çalışmaktan geçtiğini düşündüğünü söylediği açıklamasını "VALORANT herkesin birbirini yenebildiği bir oyun bildiğiniz üzere. Biz de bunu kullanıp, yeni kurulmuş bir takım olmamıza rağmen çok çalışıp öncelikle Türkiye daha sonrası için tabi ki de Avrupa da basari yakalamak istiyoruz." sözleri ile devam ettirdi.

CS: GO'da imza attığı başarılara VALORANT'ta ulaşıp ulaşamayacağı sorumuzu "Şimdi şöyle ki daha önceden yurtdışında kupa kaldırmış, turnuva kazanmış ve yıllarca Türkiye'yi domine edip yurtdışında en iyi şekilde temsil eden bir takımın parçasıydım. Kazanmanın anahtarını bildiğimi düşünüyorum. Bu bilgi ve birikimimi takımındaki arkadaşlarıma elimden geldiğince aktarmak istiyorum. İnanıyorum ki orda elde ettiğim başarıları buradaki takım arkadaşlarımla da elde edeceğim." şeklinde yanıtladı.

Playerbros olarak Eternal Fire VALORANT takımından konuştuğumuz bir başka isim Hakan "DESTRUCT1VEE" Lekesizer oldu. Eternal Fire'a transfer sürecinin bir anda gerçekleştiğini dile getiren Lekesizer, teklif gelmeden önce birçok takımla görüştüğünü fakat Eternal Fire'dan teklifin gelmesinin ardından diğer bütün işlerini bir kenara bıraktığını ve tamamen yeni takımına odaklandığını aktarırken, bu süreçte kendini en çok rahatlatan şeyin yT ile başlamış olmak olduğunu söyledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Hedefinin her zaman zirvede oynayan oyunculardan biri olmak olduğunu söyleyen DESTRUCT1VEE, "Bunu şu ana kadar bir takım ile gösterememiş olsamda bireysel olarak kendimi çok güçlü buluyorum ve şu andan itibaren bunu takım olarak yapabileceğimize inanıyorum." dedi

  • Hakan "DESTRUCT1VEE" Lekesizer
  • Mehmet "Darrick" Osmancıoğlu
  • Yiğit "yT" Özden
  • Yiğit "FIVESTAR" Yılmazeli
  • Emre "Ruffıan" Tutcalı
  • Çağatay "Despe" Sedef (Koç)

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efsanevi e-spor oyuncusu Xantares'in kurduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:27:08. #1.17#