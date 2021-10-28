DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'den Öncelikli Alan Projelerine 8 Milyon TL'nin Üzerinde Destek Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ile birlikte bölgemizin ve üniversitemizin öncelikli alanlarına göre son iki yılda 12 ÖNAP çağrısına çıkan DPÜ, akademisyenlerimize 8 milyon TL'nin üstünde katkı verdi.

DPÜ, Öncelikli Alan Projelerine 8 milyon TL'nin üstünde destek sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcımız ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, BAP kapsamında akademisyenlerimiz tarafından önerilen öncelikli alan projelerine 8 milyon Türk Lirası üzerinde katkı sağladık" dedi ve şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar kapsamında gerek bölgemizin gerek ise üniversitemizin öncelikli alanlarına göre günümüze kadar 12 adet çağrı başlığı kapsamında 29 adet proje başvurusu almış bulunmaktayız. Bu projelerin 17'si proje başvuru değerlendirme aşamalarında başarılı olarak kabul edilmeye hak kazanmıştır. Kabul edilen bu projelere üniversitemiz olarak yaklaşık 8 Milyon Türk lirası üzerinde kaynak sağlamış bulunmaktayız.

Bölgemiz ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kazanımlarına katkı sunmayı en büyük ölçüt olarak belirlediğimiz proje çağrılarımız kapsamında kabul edilen projeler için, bu projelerde yürütücü ve araştırmacı olan tüm akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Bu projelerin üniversitemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

REKTÖRÜMÜZDEN DPÜ BAP'A TEBRİK EMSAJI

Akademisyenlerimize verilen destekle ilgili görüş bildiren Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal da "Üniversitemiz olarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına katkı sağlamak noktasında çalışmalarımız sürecek" ifadeleriyle başladığı açıklamasında şöyle konuştu:

DPÜ BAP'ın ülkemizin bilimsel, teknolojik ve yenilik politikalarına paralel şekilde çeşitli başlıklar altında her biri birbirinden farklı disiplinlerde olmak üzere imkan sağlaması kararını memnuniyetle karşılıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmaların bölgesel ve büyük ölçekte ülkemiz adına olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağına yürekten inanıyorum.

Akademik personelimize şu ana kadar çıkılan çağrıların ülkemizin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına katkı sağlamak noktasında gelecekte farklı alanlarda da uygulanacağını bildirmek isterim. Çalışmalarını ve proje çağrılarını yakından takip ettiğim DPÜ BAP'ı yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyor, projelere katkı veren tüm personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 28 Ekim 2021, Perşembe/ 10 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,

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