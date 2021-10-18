DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHAŞişli'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin 'Korsan taksi' olarak çalıştığı tespit edildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin 'Korsan taksi' olarak çalıştığı tespit edildi. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 13 bin 400 lira para cezası verilirken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik 'Kısa mesafe' ve 'yolcu almaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de denetim yaptı. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara cezai işlem uygulandı. Bir taksi ise trafik çekicisi ile çekildi.

POLİSİN DİKKATİYLE YAKALANDI

Yapılan denetimlerde, korsan olabileceğinden şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Sürücü ve yolcu ile yapılan konuşmada, otomobil sürücüsü korsan taşımacılık yaptığını itiraf etti. Otomobil sürücüsüne 'Korsan taşımacılık' tan 13 bin 400 lira ceza uygulanarak otomobil 2 ay trafikten men edildi. Yolcuya ise 446 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil trafik çekicisi ile otoparka çekildi.

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

 Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler