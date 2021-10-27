Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri...
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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