Çukurca İlçesi Kırsal Alanında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Silahlarıyla Birlikte Etkisiz Hale Getirilmiştir
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;23. 10.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
23. 10. 2021 günü İlimiz Çukurca İlçesi kırsal alanında J- Siha ile 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait görüntü tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yakın hava desteği tarafından 3 atım yapılmıştır.
24. 10. 2021 günü icra edilen arama tarama faaliyetinde;
2 adet bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset,
2 adet M-16 Piyade Tüfeği,
9 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü,
2 adet sırt çantası,
4 adet el bombası,
2 adet termal kıyafet,
1 adet termal şemsiye,
1 adet patlayıcı madde ateşleme düzeneği,
-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği