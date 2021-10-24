Çukurca İlçesi Kırsal Alanında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Silahlarıyla Birlikte Etkisiz Hale Getirilmiştir

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

23. 10. 2021 günü İlimiz Çukurca İlçesi kırsal alanında J- Siha ile 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait görüntü tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yakın hava desteği tarafından 3 atım yapılmıştır.

24. 10. 2021 günü icra edilen arama tarama faaliyetinde;

2 adet bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset,

2 adet M-16 Piyade Tüfeği,

9 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü,

2 adet sırt çantası,

4 adet el bombası,

2 adet termal kıyafet,

1 adet termal şemsiye,

1 adet patlayıcı madde ateşleme düzeneği,

-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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