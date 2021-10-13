Büyükçekmece'de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Büyükçekmece'de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de park halindeki tırdan 1,5 ton fındık ile inşaat alanlarından değerli malzeme çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de park halindeki tırdan 1,5 ton fındık ile inşaat alanlarından değerli malzeme çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 13-28 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 13 Eylül'de park halindeki bir tırdan 1,5 ton fındık, 15 Eylül'de inşaat alanındaki bir konteynerden 100 bin lira değerinde malzeme ve 28 Eylül'de başka bir şantiyeden inşaat kalıplarının çalınması olaylarını gerçekleştiren kişilerin aynı şüpheliler olduğunu belirledi.

Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, olay yerlerine araçla gelen şüphelilerin yelek giyerek kendilerini işçi gibi göstermeye çalıştıkları, çaldıkları malzemeleri araca yükledikten sonra da kaçtıkları tespit edildi.

Aracın plakası üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, şüphelilerinden biri olduğu belirlenen K.S'yi (51) 11 Ekim'de gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin bir minibüsle park halindeki bir tıra yaklaşıp fındığı çalma anı yer aldı. Bir başka görüntüde de konteynerin yanına araçla yaklaşan şüphelilerin inşaat malzemeleri almaları bulunuyor.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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