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Bursa ipeği mercek altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bursa ipeği mercek altında

Bursa İpeğinin tarihini en ince ayrıntısına kadar tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla 2015 yılında hizmete açılan BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Türkiye Dokuma Atlası Proje Koordinatörü Ayşe Dizman'ı ağırladı.

BURSA (İHA) - Bursa İpeğinin tarihini en ince ayrıntısına kadar tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla 2015 yılında hizmete açılan BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Türkiye Dokuma Atlası Proje Koordinatörü Ayşe Dizman'ı ağırladı.

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürünün korunarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde hayata Türkiye Dokuma Atlası Projesi Koordinatörü Ayşe Dizman, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez Sorumlusu Mehmet Ünal, merkezde yer alan dokuma, çözgü, büküm ve tasarım atölyeleri ile ipek böceğinin, kozadan başlayıp ipekli mamul olana dek geçirdiği süreci Dizman'a anlattı. Büyük ilgiyle takip edilen sunumun ardından uygulamalı olarak geleneksel tepme mancınıkta ipek ip çekimi yapıldı.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi hakkında bilgi veren Dizman ise, "Geleneksel Türk el dokumalarını, coğrafi işaret, ham madde, dokuma ve boyama yönünden inceleyerek yün, pamuk, keten ve ipek gibi doğal elyaflarla oluşturduğumuz kültürel izleri takip ediyoruz. Dokuma yöntemleri ve desen dilinde, küresel kültüre katabileceğimiz değerleri tespit ediyoruz. Dolayısıyla, böylesine yapılan çalışmalar bizim için ve Türk Kültürü için çok kıymetli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa İpeğinin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yapılan çalışmaları anlatan Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör de, "Bursa İpeği'nin dünya sahnesinde ünlü modacıların temel tasarım ürünü olmasını sağlamak için görüşmeler yaparak, kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak ve yaşatılmasını sağlamak için müdürlüğümüzce destek sağlıyoruz. Küreselleşen dünyada, yerel kültürlerin korunarak yaşatılması ve evrensel kültürle buluşturulması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Bursa ipeği mercek altında

Bursa ipeği mercek altında

Bursa ipeği mercek altında

Bursa ipeği mercek altında

Bursa ipeği mercek altında

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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