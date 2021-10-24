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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikadan çıkan kara dumanlar şehrin birçok noktasında da görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 1. Yokuş Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler içeriden fabrikayı sararken, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahaleye başladı. Tekstil dokuma ve perde üzerine üretim yaptığı öğrenilen fabrikaya itfaiye ekipleri 6 araçla müdahale ederken, polis olay yerinde güvenliği sağladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar da şehrin birçok noktasından görülüyor. - BURSA

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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