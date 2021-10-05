Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? - Haberler
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Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor?

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Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki 2. hafta mücadelelerinin ardından gözler 3. maçlara çevrildi. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, 3. maçlarla devam ediyor. Sporseverler Avrupa'nın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi mücadeleleri ile ilgili Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? soruları merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? Şampiyonlar Ligi 3. maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

Milli takım arası nedeniyle liglere ara verildiği gibi Şampiyonlar Ligi'nde de bugün maç oynanmayacak. Milli aranın sona ermesi ile Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. maçları ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.

19 EKİM 2021, SALI

Club Brugge 19:45 Manchester City

Paris Saint-Germain 22:00 RB Leipzig

FC Porto 22:00 AC Milan

Atlético Madrid 22:00 Liverpool

Beşiktaş 19:45 Sporting Lisbon

Ajax 22:00 Borussia Dortmund

Internazionale 22:00 FC Sheriff

Shakhtar Donetsk 22:00 Real Madrid

20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

FC Barcelona 19:45 Dinamo Kiev

Benfica 22:00 Bayern Münih

BSC Young Boys 22:00 Villarreal CF

Manchester United 22:00 Atalanta

Red Bull Salzburg 19:45 VfL Wolfsburg

Lille OSC 22:00 Sevilla FC

FC Zenit 22:00 Juventus

Chelsea 22:00 Malmö FF

RB Leipzig 1 - 2 Club Brugge

Paris Saint-Germain 2 - 0 Manchester City Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AC Milan 1 - 2 Atlético Madrid

FC Porto 1 - 5 Liverpool

Borussia Dortmund 1 - 0 Sporting Lisbon

Ajax 2 - 0 Beşiktaş

Real Madrid 1 - 2 FC Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 - 0 Internazionale

Benfica 3 - 0 FC Barcelona

Bayern Münih 5 - 0 Dinamo Kiev

Manchester United 2 - 1 Villarreal CF

Atalanta 1 - 0 BSC Young Boys

VfL Wolfsburg 1 - 1 Sevilla FC

Red Bull Salzburg 2 - 1 Lille OSC

Juventus 1 - 0 Chelsea

FC Zenit 4 - 0 Malmö FF Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 5 Ekim Salı UEFA Ş. Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? - Haberler
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