Bodrum'un mahallelerinde "Sarı Yaz Sinema Günleri" düzenleniyor
Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sarı Yaz Sinema Günleri" etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sarı Yaz Sinema Günleri" etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Geçen Bodrum Belediyesi ve Cinemarine iş birliğiyle başlatılan etkinlikler devam ediyor.
Tepecik-Karaova ve Kemer mahallelerinde "Kral Şakir" ve "Ailecek Şaşkınız" filmlerinin gösterimleri yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yöre halkının sosyo-kültürel zenginliğine katkı vermek, günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Aras, kendilerine destek veren Cinemarine yönetimine de teşekkür etti.
Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri; Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç mahallerinde 20 Ekim'e kadar çeşitli film gösterimleriyle devam edecek.