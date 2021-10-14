Bodrum'un mahallelerinde

Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sarı Yaz Sinema Günleri" etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Geçen Bodrum Belediyesi ve Cinemarine iş birliğiyle başlatılan etkinlikler devam ediyor.

Tepecik-Karaova ve Kemer mahallelerinde "Kral Şakir" ve "Ailecek Şaşkınız" filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yöre halkının sosyo-kültürel zenginliğine katkı vermek, günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Aras, kendilerine destek veren Cinemarine yönetimine de teşekkür etti.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri; Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç mahallerinde 20 Ekim'e kadar çeşitli film gösterimleriyle devam edecek.