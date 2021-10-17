Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti - Haberler
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Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti

Elazığ'da bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, hemşire olan sürücü araçtan inerek hemen çocuğa müdahale etti.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten düştü. Hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun ailesinin isteği ile çocuğun hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti

Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti

Bisiklet süren çocuğa araba çarptı, hemşire çıkan sürücü müdahale etti

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