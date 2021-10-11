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Bildiri Çağrısı - TUPEN Birinci İnterdisipliner Çalıştayı

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Bildiri Çağrısı - TUPEN Birinci İnterdisipliner Çalıştayı

Bildiri Çağrısı - TUPEN Birinci İnterdisipliner ÇalıştayıBildiri ÇağrısıTürkiye Politik Ekonomi ve Kamu Politikası Ağı (TUPEN) Birinci İnterdisipliner ÇalıştayıTürkiye Politik Ekonomi ve Kamu Politikası Ağı (TUPEN) politik ekonomi ve kamu politikası üzerine araştırmalar yapan akademisyenleri...

Bildiri Çağrısı - TUPEN Birinci İnterdisipliner Çalıştayı

Bildiri Çağrısı

Türkiye Politik Ekonomi ve Kamu Politikası Ağı (TUPEN) Birinci İnterdisipliner Çalıştayı

Türkiye Politik Ekonomi ve Kamu Politikası Ağı (TUPEN) politik ekonomi ve kamu politikası üzerine araştırmalar yapan akademisyenleri ve öğrencileri birbirine bağlamayı ve fikir ve araştırma tartışmaları için bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır.

Varoluşsal Krizlerin Yaşandığı Dönemlerde Türkiye'nin Politika Yapımı ve Ekonomi Politiği

Ev Sahibi

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Kasım 19, 2021

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Türkiye Politik Ekonomi ve Kamu Politikası Ağı (TUPEN)

Tanım

Çalıştay, Türkiye'nin ekonomi politiği ve politika yapımı üzerine araştırmalar yapan bilim insanları için araştırma ve işbirliği üzerine önemli bir tartışma forumu olarak tasarlanmıştır. Özgün teorik ve ampirik araştırmaları içeren başvuruları teşvik ediyoruz:

Türk politik ekonomisine dair her konu Kamu politikasının politik ekonomisi üzerine interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar Kurumsal analizler Covid-19 pandemisiyle birlikte politik ekonominin değişen dinamikleri Ulusal ve yerel kamu politikası gelişmeleri ve süreçleri Türkiye'nin diğer ülkelerle olan kamu politikası üzerine karşılaştırmalı çalışmalar, Ulusal hükümet ve uluslararası kuruluşlar arasındaki kamu politikası arayüzü Politika süreci teorilerinden (ör. Çoklu Akışlar, Savunuculuk Koalisyonları, Noktalanmış Denge, Kurumsal Analiz vb. ) herhangi biri ile etkileşimde olan "politika değişikliği" Çeşitli araştırma yöntemlerini kullanan (nicel, nitel, karma) tüm sosyal bilimler disiplinlerinden bildiriler memnuniyetle karşılanacaktır.

Gelişmiş makalelerin yanı sıra erken taslaklar da kabul edilecektir. İleri düzey lisans üstü öğrencilerinden, çalışmaları hakkında ayrıntılı geri bildirim arayan öğretim üyelerine kadar geçn akademisyenlerden gelecek olan bildiriler teşvik edilmektedir.

Format

Çalıştay 19 Kasım 2021 tarihinde Zoom üzerinden çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecektir. Çalıştay çeşitli makalelere odaklanılacak tek günlük bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Her makalenin sunum için 10 dakikası ve tartışma için 20 dakikası olacaktır. Verimli bir tartışma olması için tüm katılımcıların tüm bildirileri okumalarını tavsiye ediyoruz.

Başvuru

En fazla 250 kelimeden oluşan, yazar bilgilerini, kısa biyografisini ve iletişim bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanmış tek sayfalık bir başvuru yapılmalıdır. Başvurular gönderim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Dr. Ebru Ertugal

TUPEN2021@gmail. com

Herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır.

Key Dates

Çalışma özetlerinin gönderimi için son tarih: 31 Ekim 2021

Kabullerin duyurulması: 5 Kasım 2021

Kabul edilen başvuruların makalelerinin gönderilmesi: 12 Kasım 2021

TUPEN 2021 Komitesi: Caner Bakir, Tolga Bölükbaşı, Ebru Ertugal, Saime Özcürümez, Işık Özel, ve Alper Yağcı

Not: Çalıştay dili İngilizcedir.

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Haber: Bildiri Çağrısı - TUPEN Birinci İnterdisipliner Çalıştayı - Haberler
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