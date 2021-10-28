Besteci ve piyanist Fazıl Say, Mersin'de konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besteci ve piyanist Fazıl Say, Mersin'de konser verdi

AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat
Besteci ve piyanist Fazıl Say, Mersin'de konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılış konserinde sahne aldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılış konserinde sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezin açılışında sanatseverlerle buluşan Fazıl Say, konserde çeşitli eserleri seslendirdi.

Say'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da izledi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title