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BBSK Yönetimi Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

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BBSK Yönetimi Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Vali Karadeniz'i hafta sonunda yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor maçına davet etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü'nü ve yönetim kurulu üyeleri Metin Memiş, Özcan Nalbantlar ve Engin Altun'u makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Güzgülü, ziyarette Vali Yaşar Karadeniz'e üzerinde adının yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti. Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Belediyespor branşları ve yapılan faaliyetler hakkında Vali Karadeniz'e bilgilendirmede bulundu. Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, ziyarette Vali Yaşar Karadeniz'i hafta sonunda Pazar günü saat 14. 00'da Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor maçına davet etti.

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