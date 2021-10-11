Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bağ ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gercüş'e bağlı Güzelöz köyünde yaklaşık 200 dönümlük bağ ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü.

Söndürme çalışmasına destek veren ve dumandan etkilenen köylülerden Mehmet Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştuğu için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.