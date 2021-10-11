Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bağ ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bağ ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gercüş'e bağlı Güzelöz köyünde yaklaşık 200 dönümlük bağ ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü.

Söndürme çalışmasına destek veren ve dumandan etkilenen köylülerden Mehmet Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştuğu için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Mustafa Şentop Ozan Tufan
Magazin İdo Tatlıses
Spor Ferdi Kadıoğlu Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da çıkan yangında bağ ve ormanlık alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:32:46. #1.12#