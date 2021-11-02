Bartın'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Salonu'ndaki toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları ve yılın ilk 9 ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kent geneli için tam gün-tam yıl kapsamında açılması planlanan mesleki eğitim kursları ile Bartın İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 3. grup 25 kişilik Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Mesleki Eğitim Kursu açılması teklifleri değerlendirilerek onaylandı.

Toplantıya Belediye Başkanvekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Vekili Metin Çetin, İŞKUR İl Müdürü Ali Solak, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, İl Ticaret Müdürü Erhan Özcan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Temsilcisi Osman Bahadır Kalecik ve kurulda görevli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Haberi Kaydet