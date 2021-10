Banka çalışma saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? 20 Ekim Bankalar kaça kadar açıktır?

Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Bankaların açılış ve kapanış saati, Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaça kadar açık veya Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaçta açılıyor? Sorularını beraberinde getirmiştir. Peki, 20 Ekim Çarşamba banka çalışma saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta? Bankalar kaça kadar açıktır? Detaylar haberimizde...

20 EKİM ÇARŞAMBA FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBAHSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20EKİM ÇARŞAMBA ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

20 EKİM ÇARŞAMBA HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

