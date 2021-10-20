AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL FUARI KAPILARINI AÇTI

İSTANBUL (DHA) - ? TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26'ncı kez düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Reed TÜYAP Fuarcılık tarafından Ambalaj Sanayicileri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen fuar 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Açılış töreninde konuşan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, katılımcılara verimli bir fuar dileyerek, '2020 yılında 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefliyorduk. Bu hedefe 28 milyar dolar ile yaklaştık. Yeni hedefimiz, 2030 yılında 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmak' diyerek hedef büyüttüklerini duyurdu.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. 26'ncı kez gerçekleşen fuarın açılış töreninde 17'nci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Bu yıl ilk kez hibrit olarak yapılan fuarda, katılımcılara fiziksel fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı da sunuldu.

Food-Tech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılan fuarın destekçileri arasında, Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) de bulunuyor.

'60 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ'

Bu sene 33 ülkeden binin üzerinde marka ve marka temsilcisini ağırlayacaklarını kaydeden Reed TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

'120 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşecek fuarımızda toplam 14 salonun tümünü doldurduk. Pandemi öncesi seviyelerimize tekrar ulaştık. 2020'de fuarımızı pandemi nedeniyle yapamadık ama biz çalışmalarımızı durdurmadık. 2 senede yurt içinde ve yurt dışında çok yoğun tanıtım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sırasında fuarımıza oldukça yoğun bir ilgi olduğunu gördük. 115'in üzerinde ülkeden kayıt aldık. 10 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ile Rusya, İran, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Kuzey Afrika olmak üzere 30 ülkeden bine yakın alım heyetimizi de fuarımızda ağırlıyoruz. Toplamda 60 bine yakın bir ziyaretçi hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle aramıza katılamayan ziyaretçilerimizi de online ortamda ağırlıyoruz. Katılımcılar ve ziyaretçiler arasında fuar öncesinde başlattığımız etkileşimler, 5 Kasım'a kadar sürecek.'

'2030'DA 50 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın Ortadoğu ve Avrupa'daki her yıl yapılan en büyük ambalaj fuarı olduğunu söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ise 'Fuarın bu sene 26'ncısını düzenliyoruz. Bu açıdan baktığımızda 26 yılda tam 40 kat büyüdük. Her yıl ortalama 60 bin ziyaretçiyi fuarımızda buluşturuyoruz. 2019'da 8 bin 500 yabancı fuarımızı ziyaret etmişti. Bu sene 10 binin üzerinde yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. Bununla gurur duyuyoruz. Bu ziyaretçiler fuar aracılığıyla ürünlerini tedarik ederek sektörün ihracatını artıracaklar' dedi.

AMBALAJ SEKTÖRÜ HEDEF BÜYÜTTÜ

Ambalaj tüketiminin son 15 yılda 2 kat arttığına dikkat çeken Sarıbekir, sektörün hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

'Sektörümüz hızla büyüyor. 2019'da 23 milyar dolar olan ciromuz, 2020'de 25 milyar dolara ulaştı. Bu senenin sonunda 28 milyar dolarlık toplam büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen sene 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat yaptık. 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla verdik. 2021'in ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar 222 milyon dolar da cari fazla verdik. Yılı 6,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. 2020 yılında 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefliyorduk. Bu hedefe 28 milyar dolar ile yaklaştık. Yeni hedefimiz, 2030 yılında 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmak.'

ÖĞRENCİLER YARIŞTI

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın ilk gününde, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarım Ulusal Öğrenci Yarışması'nın sonuçları da açıklandı. Öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiği yarışmaya 92 proje başvurdu. 18 proje ödüllendirildi. İlk 3'e giren öğrenciler, TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay eğitim bursu kazandı.