Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığı için yürütülen çalışmalar kapsamında, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile "Ankara İli Genelinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılmasına Yönelik Ortak Hizmet Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinin OHHAD ile iş birliği sayesinde başkent genelinde hizmet veren 11 özel hayvan hastanesinde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları yapılacak.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle de devam eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların kısırlaştırma ücretini karşılayacak.

"Hızlı bir şekilde mesafe alacağımıza inanıyoruz"

Ankara'da sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeye devam ettiklerinin altını çizen ve diğer belediyelere örnek olmayı amaçladıklarını belirten ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sahipsiz hayvanlar konusu Ankara'nın gündeminde olduğu kadar Türkiye'nin de gündeminde. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar için önemli aşamalardan birisinin kısırlaştırma olduğuna inanıyoruz ve bu konuda hızlı kararlar almak istedik. Türkiye'de ilk kez Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile birlikte kısırlaştırma konusunda yepyeni bir adım atıyoruz. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması konusunda özel hastanelerle birlikte hızlı bir şekilde mesafe alacağımıza inanıyoruz. Özel hayvan hastanelerinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü olacak."

"Bu sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de ciddi bir problemi"

OHHAD çatısı altında Türkiye genelinde hizmet veren 43 özel hayvan hastanesi olduğunu ve bunlardan 11 tanesinin başkentte yer aldığını belirten OHHAD Başkanı Başhekim Tarkan Özçetin de şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizden sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönünde bir iş birliği teklifi gelince hiç düşünmeden kabul ettik. Mansur Başkanımızın sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyetini biliyoruz. Bu sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de ciddi bir problemi. Bu problemi en çok yaşayanlardan birisi de biz veteriner hekimleriz. Bu yüzden özel hayvan hastaneleri olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Türkiye'de sayıları 2 bine yakın veteriner kliniği olan arkadaşımızla birlikte ve devletimizin ilgili diğer kurumları el birliği yaparak projeyi genişletirlerse ülkemizdeki bu problemin en insani yöntemle Türk milletine yakışır şekilde çözüleceğine inanıyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik yeni adım

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