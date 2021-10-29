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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet konvoyu KARAMAN - Karaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

KARAMAN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Cumhuriyet konvoyu KARAMAN - Karaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Kentteki etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi. Karaman Valiliği önünden başlayarak 100. Yıl Bulvarı, 1. İstasyon Caddesi ve Kenzi Caddesini takiben Zeytindalı Bulvarında sona eren korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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