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2 şüphelinin kaçarken attığı valizden 3,5 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
2 şüphelinin kaçarken attığı valizden 3,5 kilo esrar çıktı

DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan mahalle bekçilerini görünce yaya olarak kaçmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan mahalle bekçilerini görünce yaya olarak kaçmaya çalışan 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin kaçarken sokağa attıkları valizden 3,5 kilo esrar çıktı.

Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Eylül'de Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle bekçileri, devriye görevi yaparken, şüphe üzerine yaya olarak giden 2 kişiyi durdurup, kimlik sormak istedi. Ancak 2 şüpheli, ellerindeki valizi sokağa fırlatıp, kaçtı, bekçiler de peşlerine düştü. Şüpheliler R.İ. ve M.B.İ., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin attığı valizde yapılan kontrolde ise 3,5 kilo esrar ele geçirildi.Emniyete götürülen R.İ. ve M.B.İ.'nin sorgularının sürdüğü bildirildi.


2 şüphelinin kaçarken attığı valizden 3,5 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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