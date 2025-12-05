Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip, bu turnuvada hem taraftarlarını heyecanlandıracak hem de Süper Lig performansını destekleyecek önemli maçlara çıkacak. Peki, ZTK Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Türkiye Kupası Beşiktaş maçları ne zaman, hangi takımla oynayacak? Beşiktaş ZTK maç tarihleri haberimizde!

ZTK BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yer alıyor. C Grubu'ndaki rakipler arasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Keçiörengücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı bulunuyor.

Grup aşamasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Keçiörengücü, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu rakipler, siyah-beyazlı ekip için hem zorlu hem de kritik mücadeleler anlamına geliyor. Özellikle Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maç, grubun en dikkat çeken mücadelesi olarak öne çıkıyor ve taraftarlar için büyük heyecan yaratıyor.

TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk hafta mücadelesi deplasmanda Fenerbahçe ile olacak. Maç 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak, ancak net tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Grup aşamasındaki diğer Beşiktaş maçları ise şunlar: 13-14-15 Ocak 2026'da Beşiktaş kendi sahasında Keçiörengücü ile, 2-3-4 Şubat 2026'da Kocaelispor deplasmanında ve 2-3-4 Mart 2026'da Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar, Beşiktaş için grubun lideri olma yolunda kritik öneme sahip. Taraftarlar, hem evde hem de deplasmanda oynanacak karşılaşmalar için şimdiden heyecanlanmaya başladı.

BEŞİKTAŞ ZTK MAÇ TARİHLERİ

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki maç tarihleri, sezonun yoğun programında stratejik bir önem taşıyor. Hem Süper Lig hem de kupa maçları düşünüldüğünde, teknik ekip oyuncu rotasyonunu doğru yönetmek zorunda.

İlk hafta 23-24-25 Aralık 2025'te deplasmanda Fenerbahçe ile, ikinci hafta 13-14-15 Ocak 2026'da kendi sahasında Keçiörengücü ile, üçüncü hafta 2-3-4 Şubat 2026'da deplasmanda Kocaelispor ile ve son olarak 2-3-4 Mart 2026'da kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Özellikle deplasman maçları, ekstra strateji ve motivasyon gerektiriyor.