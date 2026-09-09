Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Zeynep Mestan'ı getirdi. Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle resmi olarak göreve başladı. Bu atamayla birlikte Zeynep Mestan, Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Peki, Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TURGUTLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Zeynep Mestan'ın daha önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadığı ve futbolculuk döneminde Bornova ekiplerinin formasını giydiği belirtildi. Mestan, yeni sezonda Turgutluspor'un teknik direktörü olarak görev yapacak.

Turgutluspor'un bu görevlendirmesi, kulübün tarihinde ilk kez bir kadın teknik direktörün takımın başına geçmesi açısından dikkat çekti. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

ZEYNEP MESTAN KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Mestan, 2004 doğumludur. Güncel kaynaklarda Mestan'ın doğum tarihi 30 Temmuz 2004 olarak yer alıyor. Buna göre Zeynep Mestan, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

ZEYNEP MESTAN NERELİ?

Zeynep Mestan, İzmir doğumludur. Güncel kaynaklarda Mestan'ın doğum yeri İzmir'in Bornova ilçesi olarak belirtiliyor.

Futbolculuk döneminde kadınlar amatör liglerinde forma giyen Mestan'ın kariyerinde Bornova ekiplerinin de bulunduğu aktarılıyor. Futbolculuk geçmişinin ardından Turgutluspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Mestan, yeni sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alacak.

TURGUTLUSPOR'DA TARİHİ GÖREVLENDİRME

Turgutluspor, geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti ve ligi 10'uncu sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Bu süreçte teknik direktörlük görevine Zeynep Mestan'ın getirilmesiyle kulüp tarihinde de bir ilk yaşandı. Mestan, Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü olarak takımın başına geçti.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Zeynep Mestan'ın futbolculuk geçmişi de bulunuyor. İzmir doğumlu olan genç çalıştırıcı, daha önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı ve futbolculuk döneminde Bornova ekiplerinde forma giydi.

Turgutluspor ile yapılan anlaşmanın ardından Mestan, futbolculuk deneyiminin ardından teknik direktör olarak görev yapmaya başlayacak. Kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle görevini resmileştiren Mestan, yeni sezonda takımın teknik direktörü olacak.

YENİ SEZONDA TAKIM MESTAN'A EMANET

Turgutluspor'un 2004 doğumlu Zeynep Mestan'ı teknik direktörlük görevine getirmesi, kulübün yeni sezon yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Mestan, Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü olarak Süper Amatör Lig'de mücadele edecek takımın başında görev yapacak.

Kaynak: Güncel haber kaynaklarında yer alan Turgutluspor ve Zeynep Mestan bilgileri.