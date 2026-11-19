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Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçı, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Kadınlar Kupa Voley çeyrek final kapsamında oynanacak karşılaşmaya Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi kazanan takım, dörtlü finale yükselen son takım olacak. Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor Yıldız, Digiturk'te 87., Kablo TV'de 242., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 71. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan TRT Spor Yıldız, uydu alıcısı bulunan tüm izleyiciler tarafından ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor Yıldız'ı izleyebilen tüm voleybolseverler maçı ücretsiz olarak takip edebilecek.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, maç TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI NE ZAMAN?

Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçı, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Kadınlar Kupa Voley çeyrek final kapsamında gerçekleştirilecek.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için voleybolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasındaki Kadınlar Kupa Voley çeyrek final karşılaşması, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

DÖRTLÜ FİNALE YÜKSELECEK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasındaki mücadelenin galibi, dörtlü finale yükselen son takım olacak. Çeyrek finalin diğer karşılaşmalarında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek dörtlü finale yükseldi. 18 Kasım'da ise Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DAİKİN DÖRTLÜ FİNAL PEŞİNDE

Galatasaray Daikin, Ankara deplasmanında Zeren Spor'u yenerek dörtlü finale yükselmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, kupada iddiasını sürdürmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ev sahibi Zeren Spor ise kendi seyircisi önünde sürpriz bir sonuç alarak dörtlü final biletini almanın peşinde olacak.