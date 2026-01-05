Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 zamlı güncel hemşire maaşları! Emekli hemşire, yeni başlayan, başhemşire zamlı maaşları

2026 yılıyla birlikte hemşire maaşlarında merak edilen zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerine göre, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu oranlar doğrultusunda hemşire maaşları da güncellendi. Peki, 2026 Ocak zammı sonrası hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı %12,19 olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18,60 olarak belirlendi. Bu artış hemşire maaşlarını da doğrudan etkiledi.

OCAK 2026 ZAMLI GÜNCEL HEMŞİRE MAAŞLARI!

Yeni zam oranları sonrası 8/1 derecesindeki hemşire maaşı önceki 58.634 TL seviyesindeyken, %18,60'lık memur zammı ile birlikte 70.380 TL oldu.

Bu artış, hem yeni başlayan hem de deneyimli hemşirelerin maaşlarını kapsıyor. Hemşire maaşlarının güncel durumu, enflasyon oranı ve memur zammı ile birlikte netleşti.

YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRE ZAMLI MAAŞ 2026

2026 Ocak zammı sonrası yeni başlayan hemşirelerin maaşları da güncellendi. Memur zammı oranı %18,60 olduğundan, yeni başlayan hemşireler için maaş artışı da aynı oran üzerinden hesaplandı. Bu sayede sağlık sektöründe yeni görev alacak hemşireler, güncel maaşlarıyla görevlerine başlayabilecekler.

BAŞHEMŞİRE ZAMLI MAAŞ 2026

Başhemşire pozisyonundaki sağlık çalışanlarının maaşları da memur zammı doğrultusunda yükseldi. 8/1 derecesine göre maaşı 58.634 TL iken, Ocak 2026 zam oranı sonrası 70.380 TL olarak güncellendi.

Bu rakam, sağlık kurumlarında yönetici konumda bulunan hemşirelerin maaşlarını kapsıyor ve enflasyon oranı sonrası yapılan güncellemeyi gösteriyor.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI %12,19

2026 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranı %12,19 olarak açıklandı. Bu oran, emekli maaşlarını doğrudan etkilerken, memur maaşları için ayrı bir artış uygulanıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI %18,60

Memur ve emekli memur maaşlarına yapılan Ocak zammı %18,60 olarak belirlendi. Bu artış hemşire maaşlarına da yansıdı ve güncel maaşlar bu oran üzerinden hesaplandı.