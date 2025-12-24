YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK 2026: Asgari ücret günlük ne kadar? Yeni asgari ücret saatlik kaç TL?

Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret süreci sonuçlandı. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından 2026 yılına ilişkin rakamlar netleşti. Açıklanan yeni ücretler yalnızca çalışanları değil; işverenleri, serbest muhasebecileri ve dolaylı olarak tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Özellikle günlük ve saatlik çalışma karşılıklarının yeniden hesaplanması, bordro ve fazla mesai düzenlemelerinde önemli değişiklikler doğurdu. Peki, Asgari ücret günlük ne kadar? Yeni asgari ücret saatlik kaç TL? 2026 zamlı asgari ücrete dair detaylar haberimizde!

YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK 2026

Türkiye'nin gündemine oturan asgari ücret maratonu sona erdi. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı resmen açıklandı. Yeni rakamların duyurulmasıyla birlikte hem çalışanların gelir beklentileri hem de işverenlerin mali planlamaları yeniden şekillendi.

2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, ücret politikalarının temelini oluşturan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Asgari ücret; yalnızca maaşları değil, aynı zamanda işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, genel ücret skalası ve sosyal güvenlik primlerini de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yapılan artış, ekonomik ve sosyal açıdan geniş bir etki alanına sahip.

2026 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

Yeni yıl itibarıyla asgari ücretin günlük karşılığı da netleşti. Yapılan son dakika açıklamasına göre, 2026 yılında bir asgari ücretlinin günlük brüt kazancı 935 TL olarak belirlendi.

YENİ ASGARİ ÜCRET SAATLİK KAÇ TL?

Saatlik ücret hesaplamaları, fazla mesai yapan çalışanlar ve part-time (kısmi süreli) çalışanlar için ayrı bir önem taşıyor. 2026 yılı için yapılan hesaplamalar sonucunda asgari ücretin saatlik net tutarı 103 TL olarak açıklandı.

Saatlik net ücret; haftalık çalışma süresine göre yapılan fazla mesai hesaplarında, ek ders ve vardiya ücretlerinde temel alınan ana kriterlerden biri. Özellikle özel sektörde yaygın olarak uygulanan saatlik çalışma modeli, bu rakam üzerinden yeniden düzenlenecek.