Yasin Özcan Tammy Abraham takas teklifi SON DURUM: Yasin Özcan Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına Avrupa merkezli temaslarını hızlandırmış durumda. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle hücum hattı için yürüttüğü çalışmalar, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile yapılan görüşmeler üzerinden şekilleniyor. Bu sürecin merkezinde ise dikkat çeken bir takas formülü bulunuyor. Transfer gündeminin odağındaki isimler Tammy Abraham ve Yasin Özcan olurken, masaya konulan teklif futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Yasin Özcan Tammy Abraham takas teklifi son durum ne? Yasin Özcan Beşiktaş'a gelecek mi? Detaylar haberimizde.

YASİN ÖZCAN TAMMY ABRAHAM TAKAS TEKLİFİ SON DURUM

Beşiktaş ile Aston Villa arasında süren Tammy Abraham görüşmelerinde, transferin finansal boyutunu dengelemek adına dikkat çekici bir formül gündeme geldi. Gazeteci Sercan Dikme'nin paylaştığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne Yasin Özcan + 21 milyon euro içeren resmi bir teklif sundu.

Bu teklifin Aston Villa cephesinde yalnızca bir alternatif olarak değil, ciddi şekilde değerlendirilen bir seçenek olduğu öğrenildi. Tarafların transfer detayları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ve sürecin henüz sonuçlanmadığı ifade ediliyor. Özellikle Yasin Özcan'ın yaşı, potansiyeli ve Avrupa tecrübesinin, Aston Villa'nın karar sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Transfer görüşmelerinin en çok merak edilen başlıklarından biri de Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a olası dönüşü. Edinilen bilgilere göre, genç savunma oyuncusu Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine olumlu yaklaşan Yasin Özcan'ın, düzenli forma şansı ve büyük bir kulüpte oynama ihtimalini önemli bir avantaj olarak gördüğü ifade ediliyor.

YASİN ÖZCAN'IN KARİYERİ

Henüz 19 yaşında olan Yasin Özcan, Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici savunma oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, geçtiğimiz temmuz ayında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.

İngiliz kulübü, Yasin Özcan'ın gelişimini sürdürebilmesi adına oyuncuyu Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralama kararı aldı. Bu sezon Anderlecht formasıyla, ikinci takım dahil olmak üzere toplam 10 maçta görev alan genç savunmacı, Avrupa futboluna adaptasyon sürecini sürdürüyor.

TRANSFER SÜRECİNDE KRİTİK EŞİK

Beşiktaş'ın Tammy Abraham hedefi doğrultusunda geliştirdiği bu takas formülü, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmaya aday. Yasin Özcan'ın durumu, Aston Villa'nın stratejik planlaması ve Tammy Abraham transferinin mali boyutu, sürecin seyrini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş cephesinde temkinli ancak kararlı bir yaklaşım söz konusu. Siyah-beyazlılar, hem sportif başarı hem de mali sürdürülebilirlik açısından dengeli bir adım atmayı hedefliyor.