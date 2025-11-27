Yasin Kol Fenerbahçe karnesi! Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları!

Hakem performans analizleri, özellikle büyük takımların kritik maçlarında giderek daha fazla önem kazanan başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin son yıllarda çeşitli kulvarlarda oynadığı karşılaşmalarda görev alan hakemlerden biri de Yasin Kol. Peki, Yasin Kol Fenerbahçe karnesi nasıl? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçlarının detayları haberimizde!

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ NASIL?

Yasin Kol'un Fenerbahçe karnesi incelendiğinde, hakemin özellikle son dört sezonda sarı-lacivertlilerin birden fazla kritik mücadelesinde görev aldığı görülüyor. Bu karşılaşmalar yalnızca skor anlamında değil, oyunun akışı, hız kontrolü, kart yönetimi ve temaslı oyun seviyesinin kontrolü bakımından da yoğun değerlendirmelere konu oldu.

2025/26 Sezonu: Göztepe – Fenerbahçe (0–0)

2025/26 sezonunun 2. haftasında oynanan Göztepe–Fenerbahçe mücadelesi, Yasin Kol'un dengeyi iyi kurduğu maçlardan biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'nin baskılı oyun denemelerine rağmen sonuca gidemediği bu karşılaşmada Kol'un faul standardını istikrarlı götürmesi dikkat çekti. Tempo zaman zaman düşse de hakemin oyunu sertliğe kaymadan yönetmesi, yorumcular tarafından olumlu değerlendirildi.

2024/25 Sezonu: Kritik Maçların Hakemi

Bu sezon Kol'un yönettiği maçlar, Fenerbahçe açısından hem lig hem kupa mücadelelerinin seyrini etkileyen karşılaşmalardı.

Fenerbahçe – Beşiktaş (0–1, 4 Mayıs 2025)

Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi, sezonun en baskılı atmosferlerinden birine sahne oldu.

Beşiktaş'ın 1–0 kazandığı bu müsabaka, Yasin Kol'un yönettiği en tartışmalı Fenerbahçe maçlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Temaslı oyuna izin veren ancak çizgiyi geçiren sertliklerde oyunu kesen Kol, her iki takımın da zaman zaman itirazlarına maruz kaldı. Derbi geriliminin yüksek olduğu dakikalarda kararlarını soğukkanlılıkla vermesi, bazı kesimlerce takdir gördü.

Sivasspor – Fenerbahçe (1–3, 13 Nisan 2025)

Fenerbahçe'nin dış sahada güçlü oyunuyla üç puan aldığı mücadelede Yasin Kol yoğun bir fiziksel temponun merkezindeydi.

Sivasspor'un özellikle orta alanda uyguladığı sert pres, hakemin sık sık devreye girdiği anlara yol açtı. Kol'un kontrolü kaybetmeden maçın ritmini koruması, bu karşılaşmadaki en belirgin noktalar arasındaydı.

Gaziantep FK – Fenerbahçe (1–4, 27 Şubat 2025 – Türkiye Kupası Grup B)

Bu maç, Kol'un nispeten daha rahat yönettiği karşılaşmaların başında geliyor.

Fenerbahçe'nin oyundaki net üstünlüğü, hakemin daha çok pozisyon doğrulama ve oyun disiplinini koruma yönünde görev aldığı bir atmosfer yarattı.

2022 Sezonu: Kol–Fenerbahçe Buluşmasının İlk Yılları

Yasin Kol'un Fenerbahçe maçlarıyla yolunun kesiştiği ilk sezon olan 2022, sarı-lacivertlilerin iç sahadaki hakimiyetine tanıklık eden karşılaşmalarla öne çıkıyor.

Fenerbahçe – Göztepe (2–0, 16 Nisan 2022)

Fenerbahçe'nin baştan sona üstün oynadığı bu mücadelede Kol'un yönetimi dengeli bulunmuş, oyunun akışını kesmeyen yaklaşımı övgü topladı.

Fenerbahçe – Hatayspor (2–0, 20 Şubat 2022)

İç sahada alınan bir diğer net galibiyette hakem Kol'un pozisyon okuma becerisi dikkat çekti.

Kararları net, oyunu yönlendirmesi kontrollüydü. Bu karşılaşma, Kol'un ilk yıllarındaki en sorunsuz yönetimlerinden biri olarak değerlendirildi.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI!

Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe karşılaşmaları yıllara yayıldığında, hakemin hem yüksek baskılı derbilerde hem de rutin lig ve kupa maçlarında görev aldığı görülüyor.

2022 sezonunda iki iç saha mücadelesiyle başlayan bu süreç, 2024/25 sezonunda artan maç yoğunluğu, kritik deplasmanlar ve bir derbi yönetimiyle devam etti. 2025/26 sezonunda ise Göztepe–Fenerbahçe karşılaşmasıyla Kol'un sarı-lacivertlilerle yeniden kesiştiği bir dönem yaşandı.

Her bir maç, hakemin farklı oyun dinamikleriyle sınandığı örnekler sunuyor:

2022'de kontrollü ve net bir hakem performansı,

2024/25'te sertlik düzeyi yüksek maçlar ve tartışmalı kararların gölgesinde geçen bir derbi,

2025/26'da ise dengeli ve oyunun hızını doğru ayarlayan bir yönetim anlayışı.