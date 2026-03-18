Yarın bankalar açık mı, kaça kadar açık? 19 Mart arefe günü bankalar kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı öncesindeki son iş günü olan arefe, bankacılık işlemleri açısından önem taşıyor. Bayram süresince şubelerin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar işlemlerini bu güne göre planlıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bu tarih, resmi olarak yarım gün tatil kapsamında yer aldığı için bankaların çalışma düzeni normal günlerden farklı şekilde uygulanıyor. Kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu kapsamda yarım gün mesai yapıyor.

Sabah saatlerinde açılan banka şubelerinde, vatandaşlar para yatırma, para çekme ve havale gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise resmi tatil uygulaması devreye giriyor ve şubelerde hizmet sona eriyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Arefe günü banka şubeleri sabah saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor. Yarım gün resmi tatil uygulaması nedeniyle şubelerdeki mesai öğle saatlerine kadar sürüyor ve bankalar saat 13.00 itibarıyla kapanıyor. Bu saatler arasında vatandaşlar şube üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öğleden sonra ise bankalar kapalı olduğu için yüz yüze işlem yapılamıyor ve işlemler bir sonraki iş gününe bırakılıyor.

20 MART CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma itibarıyla bankalar resmi tatil kapsamında kapalı oluyor. 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde tüm banka şubelerinde hizmet verilmiyor ve gişe işlemleri gerçekleştirilemiyor. Bu süreçte yalnızca ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden işlemler yapılabiliyor. Şube üzerinden yapılması gereken işlemler ise bayram sonrasındaki ilk iş gününe kalıyor.