Real Madrid'de sezon boyunca kulislerde konuşulan teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı. Kulüp yönetimi, teknik direktör Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Peki, Xabi Alonso kovuldu mu, neden kovuldu? Xabi Alonso, Real Madrid'den neden ayrıldı? Xabi Alonso'nun ayrılık sebebi Mbappe'mi? Detaylar haberimizde.

XABI ALONSO KOVULDU MU, NEDEN KOVULDU?

Real Madrid yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Xabi Alonso'nun görevine son verildiği değil, karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Ancak kulüp çevrelerine yakın kaynaklara göre, sezon boyunca alınan istikrarsız sonuçlar ve kritik maçlarda yaşanan puan kayıpları bu ayrılık kararının temelini oluşturdu.

Özellikle Süper Kupa'nın kaybedilmesi, yönetim kanadında sabrın tükenmesine yol açtı. Sezon genelinde oyun disiplini korunmasına rağmen, büyük maçlarda istenilen skorların alınamaması teknik heyetin geleceğini doğrudan etkiledi. Bu süreçte yönetimin, değişim kararını uzun süredir masada tuttuğu ve ayrılığın sürpriz olmadığı belirtildi.

XABI ALONSO REAL MADRID'DEN NEDEN AYRILDI?

İddialara göre, kupa töreni sırasında Xabi Alonso, futbolcularından Barcelona oyuncuları için alkış koridoru oluşturmalarını istedi. Bu talep, takım içinde beklenmedik bir gerilime neden oldu. Bazı oyuncular duruma sessiz kalırken, Kylian Mbappe'nin bu isteğe açık şekilde karşı çıkması dikkat çekti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, bu olayın ardından Alonso'nun yaşanan durumdan ciddi şekilde rahatsız olduğu ve kulüp yönetimine istifa talebini ilettiği öne sürüldü.

XABI ALONSO'NUN AYRILIK SEBEBİ MBAPPE'Mİ?

Xabi Alonso'nun ayrılığında Kylian Mbappe'nin etkisi olup olmadığı sorusu, ayrılık sonrası en çok tartışılan başlık oldu. Barcelona maçının ardından yaşanan alkış koridoru krizi, bu iddiaların merkezinde yer aldı.

Haberlere göre Mbappe, takım arkadaşlarını ve teknik direktörü soyunma odasına yönlendirdi ve alkış koridoru fikrine sert şekilde karşı çıktı. Bu tavrın, Alonso'nun otoritesini zedelediği ve teknik direktörün bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Alonso'nun istifa talebinde bulunduğu, kulüp yönetiminin ise süreci karşılıklı anlaşma ile sonlandırdığı ifade edildi.

Mbappe ise ayrılık sonrası yaptığı veda paylaşımında Alonso'ya teşekkür ederek, kendisine duyduğu saygıyı dile getirdi. Fransız yıldızın bu sezon ligde 18 maçta attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alması, sportif başarısının saha dışındaki tartışmalarla birlikte değerlendirilmesine neden oldu.

YÖNETİM KARARI VE YENİ DÖNEM

Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından Real Madrid'de teknik direktörlük görevine, kulübün altyapı kademelerinde görev yapan Álvaro Arbeloa getirildi. Yönetim, yeni dönemde kulüp içi istikrarı ve altyapıdan gelen futbolcuların entegrasyonunu öncelik olarak belirledi.

Ayrılık kararı, taraftarlar arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı taraftarlar Mbappe'nin tavrını eleştirirken, bazıları ise Barcelona'ya alkış koridoru yapılmasının Real Madrid kültürüne uygun olmadığını savundu.