İtalya basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Peki, Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Singo hangi takıma gidiyor? Detaylar...

WILFRIED SINGO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fildişi Sahilli sağ bek Türkiye'de uyum sağlamakta zorlanıyor ve sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun performansından beklediği verimi alamadığı için Ocak ayında tekliflere açık olmayı düşünüyor.

Galatasaray yönetiminin Singo için menajerlerle temas hâlinde olduğu iddia edilirken, oyuncunun satışında özellikle 25–30 milyon Euro aralığındaki tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor. Bu rakamın altındaki teklifler ise yönetim tarafından kabul edilmeyecek.

Sezon performansı açısından Singo, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta toplam 583 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncunun, Türk futboluna adaptasyon sürecinde yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.

SINGO HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Sky Sport'un haberine göre 24 yaşındaki Wilfried Singo, yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak bakıyor. Daha önce Torino formasıyla İtalya'da önemli bir çıkış yakalayan sağ bek, kariyerine İtalya'da devam etme hedefinde.

Öte yandan, Singo'nun menajerler tarafından Liverpool'a önerildiği iddiası da gündemde. Ancak İngiliz kulübünün transfer önceliklerinin farklı olduğu belirtiliyor. Bu durum, oyuncunun Serie A rotasının daha öncelikli olduğunu ortaya koyuyor.

Galatasaray ise Singo için gelecek teklifler doğrultusunda hareket etmeyi planlıyor. Yönetimin, oyuncunun Türkiye'de gösterdiği performansı göz önünde bulundurarak Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılık ihtimalini değerlendirmesi bekleniyor.